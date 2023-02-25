Про це поінформували в The Washington Post.

24 лютого журналістів Голосу Америки Гаррі Княгницького та Дарʼю Давидову відправили у відпустку. Це сталося після звинувачень в російській пропаганді: вони роками працювали на ЗМІ, контрольовані чи пов'язані з РФ.

Рішення, яке було прийнято в першу річницю російського повномасштабного вторгнення, відбулося після оприлюднення листа, підписаного 15 співробітниками Голосу Америки та адресованого керівникам російської служби організації.

Журналісти вимагали звільнення Княгницького та Давидової, написавши, що їхня попередня робота "сприяла поширенню російської пропаганди та дезінформації", паплюжила Сполучені Штати та "заклала основу для виправдання Кремлем свого повномасштабного вторгнення" в Україну.

У своїй заяві речник Голосу Америки Найджел Гіббс написав, що "керівництво проводить ретельний аналіз цього питання і провело кілька дискусій з цього питання, щоб безпосередньо відповісти на запитання (співробітників - ред.) і занепокоєння. Тим часом Голос Америки російською мовою продовжуватиме забезпечувати дотримання найвищих журналістських стандартів".