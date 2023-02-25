Двох журналістів Голосу Америки усунули від роботи через звинувачення в російській пропаганді
Телеканал "Голос Америки" відсторонив від роботи двох журналістів, 15 їхніх колег підписали спільний лист із звинуваченнями в пропаганді Кремля
Про це поінформували в The Washington Post.
24 лютого журналістів Голосу Америки Гаррі Княгницького та Дарʼю Давидову відправили у відпустку. Це сталося після звинувачень в російській пропаганді: вони роками працювали на ЗМІ, контрольовані чи пов'язані з РФ.
Рішення, яке було прийнято в першу річницю російського повномасштабного вторгнення, відбулося після оприлюднення листа, підписаного 15 співробітниками Голосу Америки та адресованого керівникам російської служби організації.
Журналісти вимагали звільнення Княгницького та Давидової, написавши, що їхня попередня робота "сприяла поширенню російської пропаганди та дезінформації", паплюжила Сполучені Штати та "заклала основу для виправдання Кремлем свого повномасштабного вторгнення" в Україну.
У своїй заяві речник Голосу Америки Найджел Гіббс написав, що "керівництво проводить ретельний аналіз цього питання і провело кілька дискусій з цього питання, щоб безпосередньо відповісти на запитання (співробітників - ред.) і занепокоєння. Тим часом Голос Америки російською мовою продовжуватиме забезпечувати дотримання найвищих журналістських стандартів".
- Нагадаємо, 31 січня Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності" та недемократичних методах роботи через роботу з журналістами російських державних ЗМІ.
- 22 лютого Міжнародна федерація журналістів заявила, що призупинила членство головної журналістської профспілки Росії після створення відділення в тимчасово окупованих регіонах України.
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