Міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської профспілки
22 лютого МФЖ заявила, що призупинила членство головної журналістської профспілки Росії після створення відділення в тимчасово окупованих регіонах України
Про це інформує The Guardian.
"IFJ – це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії російської спілки журналістів щодо створення чотирьох відділень на анексованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розбіжності між сестринськими спілками", – йдеться у заяві президента IFJ Домініка Прадалі.
Повідомляється, що у відповідь на повідомлення Міжнародної федерації голова Спілки російських журналістів заявив, що цей крок порушує статут МФЖ і завдасть фінансової шкоди світовій організації, оскільки вона більше не отримуватиме значні членські внески від Росії.
- 13 січня Федерація журналістів закликала переглянути новий закон про засоби масової інформації, який розширює контроль уряду в ЗМІ, ставлячи під загрозу свободу преси.
- 31 січня Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності" та недемократичних методах роботи через роботу з журналістами російських державних ЗМІ.
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