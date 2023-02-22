Міжнародна федерація журналістів призупинила членство російської профспілки

Про це інформує The Guardian.

"IFJ – це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії російської спілки журналістів щодо створення чотирьох відділень на анексованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розбіжності між сестринськими спілками", – йдеться у заяві президента IFJ Домініка Прадалі.

Повідомляється, що у відповідь на повідомлення Міжнародної федерації голова Спілки російських журналістів заявив, що цей крок порушує статут МФЖ і завдасть фінансової шкоди світовій організації, оскільки вона більше не отримуватиме значні членські внески від Росії.