Про це інформують на офіційній сторінці МФЖ.

Міжнародна федерація журналістів разом з українськими організаціями Національною спілкою журналістів України (НСЖУ) та Незалежною медіапрофспілкою України (НМПУ) закликають до уряду переглянути нового закону та розпочати діалог із журналістськими спілками та медіасектором.

"Свобода та плюралізм ЗМІ в Україні перебувають під загрозою відповідно до закону "Про медіа", поданого до парламенту у 2020 році та схваленого 13 грудня 2022 року, який посилює державний контроль над інформацією. Закон наділяє регуляторний орган, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, члени якої призначаються президентом і парламентом, ширшими повноваженнями щодо українського медіапростору", - пояснюють у відомстві.

Відповідно до прийнятого закону, підписаного Зеленським 29 грудня, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе застосовувати тимчасову заборону роботи онлайн-ЗМІ та вимагати від інтернет-провайдерів блокувати доступ до публікацій без рішення суду, видавати розпорядження редакціям обов'язкові до виконання, корегувати роботу операторів кабельного та онлайн-ТБ, а також скасовувати реєстрацію друкованих ЗМІ.

У липні 2022 року, коли Україна отримала статус країни-кандидата ЄС, активісти просили владу України привести проєкт медійного законодавства до європейських стандартів свободи ЗМІ.

13 грудня Національна спілка журналістів України в заяві попереджала, що свобода слова в Україні перебуває під загрозою, і названа "надмірними" широкі повноваження, надані національному регулятору: "Закон передбачає не регулювання медіасфери, а фактично встановлення відносин підпорядкування, коли ЗМІ стають підконтрольними владі".

На початку січня Незалежна медіапрофспілка України заявляла, що закон дозволяє монополізувати ефір інформаційними ресурсами, створеним виключно державними ЗМІ: "Такий фактичний стан речей не сприяє обмеженню політичного впливу провладної політичної сили на ЗМІ та суперечить принципу плюралізму, що створить системні проблеми з демократією".

Повідомляється, що відповідно до нового закону, анулювання ліцензій та заборона діяльності засобів масової інформації може відбуватися без рішення регулятора та суду. Відповідно це позбавить роль регулятора, а власники преси стають залежними політично та економічно від рішень президента України, що є проблемою для демократії.

"Ми вкрай стурбовані авторитарним дрейфом української влади стосовно ЗМІ та журналістів. Хоча нове законодавство покликане імплементувати європейську директиву, воно може створити системні проблеми для демократії в Україні, оскільки розширює державний контроль над ЗМІ. Ми закликаємо уряд переписати закон і розпочати дискусію з журналістськими організаціями та засобами масової інформації. Не може бути демократії без незалежної журналістики", - заявив генеральний секретар МФЖ Ентоні Беллангер.

Верховна Рада України 13 грудня 2022 року ухвалила в цілому закон про медіа (№2693-Д).

Того ж дня "Європейська Солідарність" заявила, закон про медіа має відповідати європейським стандартам, захищати ЗМІ і свободу слова.

29 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про медіа".

У New York Times 31 грудня 2022 року заявили, що підписаний президентом України Володимир Зеленський закон про медіа ризикує підірвати засади свободи преси в країні.

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