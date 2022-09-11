"Дякую за службу": Залужний привітав воїнів-танкістів із професійним святом

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі Головокомандувача ЗСУ.

"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", - написав Залужний.

Додамо, що у другу неділю вересня в Україні відзначають День танкіста.

Нагадаємо, Залужний показав, як зустрічають українських воїнів мешканці звільнених населених пунктів

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb