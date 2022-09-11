"Дякую за службу": Залужний привітав воїнів-танкістів із професійним святом
Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав воїнів-танкістів із професійним святом
Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі Головокомандувача ЗСУ.
"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", - написав Залужний.
Додамо, що у другу неділю вересня в Україні відзначають День танкіста.
- Нагадаємо, Залужний показав, як зустрічають українських воїнів мешканці звільнених населених пунктів
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