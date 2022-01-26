"Джавелін" набагато ефективніший проти танку, ніж каска": політексперт про військову допомогу німців Україні

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



Політексперт прокоментував інформацію щодо можливого узгодження "нормандськими" радниками перемовин між Україною та терористами "Л/ДНР".



"Це є вкид. Я можу припустити, що це, в першу чергу, росіяни зробили, тому що вони завжди перед якимись переговорами, одразу сторону ставлять в незручне положення. Ми оце вкинули, а ви тепер виправдовуйтесь. З іншого боку, я бачу, що нам це в плюс, тому що, заява Єрмака - це вже ми намалювали "червону лінію" ще до переговорів, тобто ми це обговорювати 100% не будемо. Але ми можемо припустити, що це момент тиску на українську делегацію", - сказав Лісний.



Він прокоментував заяву Міноборонии ФРН щодо передачі Україні пяти тисяч військових захисних шоломів



"Я теж розчарований позицією Німеччини, мені більше імпонує позиція США та Великої Британії і інших наших друзів, які не соромляться нам постачати зброю. А Німеччина - таке враження, що вона вибачається за Другу Світову війну виключно перед Росією і не хоче, щоб росіян вбивали, але не дає нам шанс вижити. Каски і госпіталь - це дуже круто, але "Джавелін" набагато ефективніше проти танку, чим каска. Ми повинні міркувати з позиції країни, яка воює, а Німеччина давно не воювала, вони думають, що можна якось "уболтать" чи "отплетят". Франція і Німеччина думають, як закінчити війну за рахунок українців на певний період", - підсумував експерт.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.