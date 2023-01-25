Джима принесла Україні першу медаль ЧЄ з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

25 січня у швейцарському Ленцерхайде відбулася стартова гонка чемпіонату Європи-2023.

Спочатку в фінішному протоколі було зафіксовано, що Юлія Джима на дистанції 15 км стала третьою. Українка заробила одну штрафну хвилину та програла переможниці Мікелі Каррарі з Італії 53,2 хв, а срібло здобула Ліза Марія Шпарк з Німеччини.

Проте, на результат італійки було подано протест, оскільки електронна система помилково не врахувала їй два промахи. Каррара скотилася на 11-те місце. Золото отримала Шпарк, срібло - Джима. Бронзовою медалісткою стала ще одна німкеня - Селіна Гротіан.

Більшість збірних виставляють на чемпіона Європи другі склади, оскільки ці змагання вважаються другорядними. ЧЄ відбуватиметься з 23 до 29 січня та завершаться за тиждень до головного старту сезону - чемпіонату світу, який пройде з 6 до 19 лютого в Обергофі (Німеччина).

ЧЄ з біатлону

Ленцерхайде, Швейцарія

25 січня

Жінки

Індивідуальна гонка, 15 км

1. Ліза Марія Шпарк (Німеччина) 45:02,4 (0 штрафних хвилин)

2. Юлія Джима (Україна) - відставання 5,5 (1)

3. Селіна Гротіан (Німеччина) +33,3 (2)

16. Анна Кривонос (Україна) +2:07,6 (1)

24. Анастасія Меркушина (Україна) +2:53,3 (3)

35. Любов Кип'яченкова (Україна) +4:04,8 (3)

40. Олена Білосюк (Україна) +4:18,3 (3)

18 січня стало відомо, що олімпійські чемпіонки Юлія Джима та Олена Білосюк виступлять за збірну України на чемпіонаті Європи з біатлону в Швейцарії.

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