Джо Байден написав текст номінації Зеленського в сотню найвпливовіших людей світу за версією Time

Про це йдеться на сайті Time, який опублікував свій топ-100 найвпливовіших людей року.

"Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України і українцям потрібен був їхній лідер, слова Володимира Зеленського лунали світом: "Президент тут", – йдеться в профайлі Зеленського.

Байден додав, що "в особі президента Зеленського народ України має лідера, гідного їхньої хоробрості та стійкості, оскільки громадяни всієї країни – власники магазинів і солдати, кравці та водії вантажівок – борються за свої домівки та свою свободу". І зазначив, що під час розмові з українським президентом він чує в його голосі "невблаганну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цю темну й важку годину".

Джо Байден переконаний, що за підтримки США, союзників і партнерів Зеленський "залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна протримається довго, а її народ зрештою реалізує демократичне майбутнє, якого вони давно бажали".

До сотні найвпливовіших людей за версією Time потрапив ще один українець – головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Як і Зеленський, він серед "Лідерів світу". Профайл Залужному написав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

"У розпал цього хаосу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виявився військовим розумом, необхідним його країні. Його керівництво дало змогу українським збройним силам швидко адаптуватися на полі бою проти росіян. Потенціал війни між великими державами зростає, а українці, які захищають свою Батьківщину від російської агресії, неймовірні. Генерал Залужний стоїть за цими зусиллями, несе величезний тягар керівництва. Його робота залишиться в історії", – написав Міллі.