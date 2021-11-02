Джошуа бурхливо відреагував на критику промоутера Ф'юрі та Ломаченка

Про це Джошуа розповів у інтерв'ю talkSPORTS.

За словами ексчемпіона світу в надважкій вазі, вислови глави Top Rank, який працює з британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Василем Ломаченком, про те, що йому підбирають зручних суперників - є повною нісенітницею.

"До біса Боба Арума. Він каже, я - порожнє місце, що мені підбирають зручних суперників, що я не хочу битися з Тайсоном Ф'юрі. За всієї поваги він може йти до біса, нехай розуміє це як хоче. Арум не може казати гидоту про мене і думати, що я не зверну уваги. Він постійно каже всякі нісенітниці. Мені не цікаво, що говорить Арум", - сказав Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).