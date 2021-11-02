Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Джошуа бурхливо відреагував на критику промоутера Ф'юрі та Ломаченка

Джошуа бурхливо відреагував на критику промоутера Ф'юрі та Ломаченка

2 листопада, 2021 вiвторок
10:10
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що йому набридла критика з боку американського промоутера Боба Арума

Про це Джошуа розповів у інтерв'ю talkSPORTS.  

За словами ексчемпіона світу в надважкій вазі, вислови глави Top Rank, який працює з британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Василем Ломаченком, про те, що йому підбирають зручних суперників - є повною нісенітницею.  

"До біса Боба Арума. Він каже, я - порожнє місце, що мені підбирають зручних суперників, що я не хочу битися з Тайсоном Ф'юрі. За всієї поваги він може йти до біса, нехай розуміє це як хоче. Арум не може казати гидоту про мене і думати, що я не зверну уваги. Він постійно каже всякі нісенітниці. Мені не цікаво, що говорить Арум", - сказав Джошуа. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Бокс
Василь Ломаченко
Top Rank
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Владимир Зеленский
1 листопада, 2021 понедiлок
Зеленський вперше став лідером антирейтингу, а розрив у другому турі істотно скоротився, - опитування
Олексій Арестович
29 жовтня, 2021 п'ятниця
Кінець режиму Путіна і страшна м'ясорубка, - Арестович про ймовірне повномасштабне вторгнення Росії
1 листопада, 2021 понедiлок
Автомобіль із нардепом Кивою зупинили за порушення ПДР. У водія виявили підробні документи
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.22
    Купівля 26.22
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.29
    Продаж 30.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
2 листопада
11:55
Дмитро Пєсков
У Росії назвали "вкиданням" знімки від Politico про нарощування військ біля кордону з Україною
11:44
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Тренер назвав дату повернення Вайлдера на ринг після руйнівної поразки від Ф'юрі
11:19
Екскерівника управління "Укртрансбезпеки" судитимуть за побори з перевізників
11:18
Олексій Любченко
Міністр економіки Любченко подав у відставку
11:15
Українські авіакомпанії з листопада платитимуть Украероруху за право польотів до Європи
11:11
Крістіан Еріксен
Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, відновить кар'єру
11:07
коронавірус
В українських COVID-лікарнях 14 регіонів перевищений показник завантаженості ліжок із киснем
10:46
Наживо
Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
Росія знову стягує війська на кордон з Україною. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
10:44
Дмитро Ярош
Яроша призначили радником Головнокомандувача ЗСУ
10:40
Олександр Усик
Тренер пригадав, як важковаговик Усик програв боксеру з категорії до 66,7 кг
10:29
вакцина
Польща розпочала реєстрацію на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
10:24
Євген Єнін
Єнін: Поліція наразі не отримала доказів, які підтверджували б насильницьку смерть нардепа Полякова
10:19
Оновлено
"Барселона" - "Динамо"
"Динамо" - "Барселона": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
10:14
Рейтинги "Слуги народу" та "ЄС" майже зрівнялися, різниця в межах похибки, інші суттєво відстають, – Центр Разумкова
10:00
Для допомоги з отриманням COVID-сертифікатів: Мінцифри запустило в Києві пункти підтримки "Дії"
09:47
Віталій Кличко
Кличко: Локдаун у Києві - не менше, ніж на місяць
09:35
Еміль Палссон
У футболіста зупинилося серце під час матчу чемпіонату Норвегії
09:26
коронавірус
Київ оновив антирекорд з COVID-19: вперше 60 летальних випадків за добу
09:17
Офіційний курс: ціна долара припинила зниження
09:01
Василь Ломаченко
Ломаченко розповів, чого чекає в бою проти ексчемпіона світу
08:48
У Нігерії стався обвал багатоповерхівки
У Нігерії стався обвал багатоповерхівки: зникли безвісти близько 100 людей
08:29
ООС
Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Павлополя: загинув український військовий
08:25
Олександр Усик
Усик нарешті отримав чемпіонські пояси, які понад місяць не поверталися від Джошуа
08:20
Коронавірус в Україні
За добу в Україні виявили понад 19 тис. нових випадків COVID-19
08:16
В Україні найвигідніше інвестувати у гривневі облігації, — президент Асоціації українських банкірів
07:44
Павло Клімкін
Клімкін: Україна має бути готовою до ескалації з боку Росії
07:30
Кріштіану Роналду
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
07:23
ЗМІ оприлюднили знімки із супутника щодо стягування російських військ до кордону з Україною
ЗМІ оприлюднили знімки із супутника щодо стягування російських військ до кордону з Україною
07:03
гривня
Гривня буде укріплюватися в листопаді, — президент Асоціації українських банкірів
07:00
Інфографіка
"Барселона" - "Динамо"
"Динамо" - "Барселона": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
2021, понедiлок
1 листопада
22:59
Зеленський і Трюдо обговорили спрощення українцям в'їзду до Канади
22:43
Комітет Шевченківської премії оприлюднив список творів-претендентів на 2022 рік
22:27
Білий дім
США провели консультації з союзниками щодо військ РФ біля кордонів України, - Білий дім
21:32
Олексій Резніков
"Слуги" підтримали кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони, а Верещук - на главу Мінреінтеграції
21:21
Мером Харкова обрали Ігоря Терехова
21:08
вакцинація
Поки що без "Дії": МОЗ роз'яснило, як отримати міжнародний COVID-сертифікат у разі вакцинації за кордоном
20:56
"Слуги Народу" обрали першого заступника голови фракції
20:31
Зеленський на кліматичному саміті: окуповані Крим і частина Донбасу - це дві екобомби в центрі Європи
20:14
Болгарський оператор припинив постачання газу до Румунії, Угорщини та Сербії через аварію на газогоні
19:38
Вперше за часи Незалежності: в Україні запускають серійне виробництво снарядів для підствольних та автоматичних гранатометів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV