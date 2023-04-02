Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі

Про це повідомляє Bad Left Hook.

За словами Джошуа, який переміг Франкліна за очками, фани найбільше хочуть побачити його поєдинок з Ф'юрі, тому він хоче зустрітися саме з чемпіоном світу з Великої Британії.

"Я намагаюсь тішити своїх фанів. Кого хочуть фани? Вони сказали Ф'юрі. М'яч на його боці. Для мене було б честю поборотися за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC", - сказав Джошуа після перемоги над американцем.

Для Джошуа цей поєдинок став першим після двох поспіль поразок від Усика та втрати чемпіонських титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Востаннє британець перемагав ще у грудні 2020 року, коли нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.