Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном кинув виклик Тайсону Ф'юрі
Про це повідомляє Bad Left Hook.
За словами Джошуа, який переміг Франкліна за очками, фани найбільше хочуть побачити його поєдинок з Ф'юрі, тому він хоче зустрітися саме з чемпіоном світу з Великої Британії.
"Я намагаюсь тішити своїх фанів. Кого хочуть фани? Вони сказали Ф'юрі. М'яч на його боці. Для мене було б честю поборотися за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC", - сказав Джошуа після перемоги над американцем.
Для Джошуа цей поєдинок став першим після двох поспіль поразок від Усика та втрати чемпіонських титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Востаннє британець перемагав ще у грудні 2020 року, коли нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
- Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 29 березня Ентоні Джошуа заявив, що завершить кар'єру в разі поразки від Джермейна Франкліна.
- 1 квітня стало відомо, що Джошуа отримає за поєдинок проти Франкліна $12 млн.
- 1 квітня Ентоні Джошуа переміг за очками Джермейна Франкліна у першому бою після двох поспіль поразок від Олександра Усика.
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