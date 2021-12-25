Джошуа відповів на пропозицію промоутера відмовитися від реваншу з Усиком

Про це Едді Хірн заявив у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

За його словами, Джошуа не збирається відмовлятися від реваншу.

"Очевидно, було кілька обговорень щодо відмови від реваншу. Але зараз це дуже малоймовірно. Джошуа не хотів говорити на цю тему, доки я не почав цього робити. Тож ми йдемо до того, чого він хоче, а саме - реванш проти Олександра Усика", – підкреслив Хірн.

Він додав, що наразі найреалістичніше наразі виглядає проведення реваншу в квітні наступного року.

"Квітень – найреалістичніший для цього бою, але ми все ще не визначилися з місцем. У нас є пропозиції з усього світу, але я думаю, що найкращий варіант – Велика Британія. Ми маємо поговорити з Олександром Красюком, гадаю, це трапиться після Різдва. Настав час починати переговори, які просунуть цю справу вперед", - сказав Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

