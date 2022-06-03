Про це повідомляє LRT.

"Коли починається війна, то немає переговорів, є війна. І я з початку війни казала, що Путіна можна зупинити тільки на полі бою", - сказала експрезидентка.

Грибаускайте наголосила, що зараз, не перебуваючи на офіційній посаді може сказати відверто: "дзвінки президенту Росії повинні оцінюватися як дзвінки терористу. Путін – це вбивця та агресор".

Експрезидентка зауважила, що перед світовими лідерами у ситуації російського вторгнення в Україну було два шляхи: або брати безпосередню участь у війні, або надавати Україну "адекватну, необхідну, сучасну зброю."

Колишня президентка Литви зазначила, що Європа обрала другий шлях, однак через незадовільні темпи постачання зброї Росія здійснює повільне просування.

"Поки вибрали другий шлях, але він проходить із запізненнями, постачають недостатньо сучасну зброю, наслідки цього ми бачимо. Ми бачимо, що Росія повільно, але пробивається у східній частині вперед, в обох напрямках, а зокрема й українці зазнають величезних втрат – як людей, так і техніки", – підсумувала Даля Грибаускайте.

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