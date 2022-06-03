Прем'єр Люксембургу назвав неприйнятними поступки Угорщині щодо санкцій проти Росії

Про це пише Reuters.

Ксав'є Бетель заявив у п'ятницю, 3 червня, що успіх Угорщини у вилученні близького союзника президента Росії Володимира Путіна з останнього раунду санкцій Європейського Союзу був "неприйнятним".

ЄС у четвер остаточно схвалив новий пакет санкцій через вторгнення Росії в Україну. Він включає поетапне ембарго на імпорт російської нафти.

Видання повідомляє, що Угорська опозиція заблокувала необхідну одностайність ЄС.

"Можу вам сказати, що я дуже засмучений. Вибачте. Вчора ми знайшли домовленість щодо санкцій, тому що ми сказали Віктору Орбану: "Добре, ми виключаємо Патріарха Кирила зі списку". Це неприйнятно. Він був у списку, а потім погрожують відмовити у всьому через присутність Кирила", - сказав Бетель.

Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС. У Євросоюзі стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії.

3 червня набув чинності шостий пакет санкцій ЄС проти Росії та були оприлюднені особи, які ввійшли у перелік персональних обмежень.

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