Відповідний документ опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Чи не найбільш очікуваною була позиція ЄС щодо Аліни Кабаєвої. Колишню гімнастку пов'язують з президентом Росії, тому у Євросоюзі тривалий час відкладали її включення у список санкцій, щоби не дратувати Путіна. Та нафтове ембарго та паралельне рішення про надання Україні ракетних систем знівелювали колишню гостроту. До того ж Кабаєва вже перебуває під санкціями у США, Великій Британії та Канаді.

Також до списку санкцій були включені повнолітні члени сім'ї прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Під обмеження потрапили донька Єлизавета, син Микола та дружина, теж спортсменка-фігуристка, Тетяна Навка.

Пєсков вже встиг відреагувати на рішення ЄС. За його словами, він шкодує, що "Європа слідує за трендом, який задається в США". Заперечувати санкції як мінімум зараз марно, оскільки європейські суди несправедливі.

З інших найбільш гучних імен, які потрапили у список персональних санкцій ЄС, є засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Блискавично після цього він залишає раду директорів та посаду генерального директора групи компаній "Яндекс". У його коментарі зазначено:

"Я вважаю рішення комісії нелогічним. Однак поки діють санкції, я не даватиму жодних вказівок та рекомендацій трасту щодо голосування, рішення продовжить приймати рада директорів. Це захистить інтереси компанії та всіх наших акціонерів. При цьому я продовжу допомагати компанії та її команді".

Та не дивлячись на такі швидкі кроки, акції Яндкесу впали вже більш ніж на 10%.

Крім того, до списку потрапили донька голови Сєвєрсталі Олексія Мордашова, дочка голови СУЕК Андрія Мельниченка та син Євгена Пригожина.

Серед інших фігурантів списку Петро Акопов – автор резонансної колонки в РІА "Новості" з тезами про "остаточне вирішення українського питання". А також понад 40 військовослужбовців РФ, яких ЄС вважає причетними до вбивств мирних жителів у Бучі, та представники "нових адміністрацій" у зайнятих російськими військовими містах України. Всього у оновлений перелік увійшли 65 прізвищ.

Та до цього переліку поки не ввійшов ще один одіозний персонаж – глава РПЦ Кирил. Його було виключено зі списку не в останню чергу стараннями прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ у Євросоюзі погодили 31 травня.

Вчора, 2 червня, обмеження затвердили посли Євросоюзу, після чого їх оприлюднили у офіційному журналі ЄС і вони набули чинності.

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