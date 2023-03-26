Таку думку він висловив в інтервʼю телеканалу "Еспресо"

"Найважливіше щодо ордера на арешт Путіна - це те, що він нагадує всім про важливість закону. Вторгнувшись в Україну, Росія порушила, по суті, всі можливі форми міжнародного права, і в такий спосіб вона загрожує не лише Україні та її народу, але й самій ідеї існування міжнародного порядку. Тож незалежно від того, чи буде Путін заарештований, чи ні, ідея про те, що закон і порядок мають значення є дійсно важливою, і це одна з речей, яку Україна захищає для всіх нас", - пояснив Снайдер.

Історик переконаний, що розпочата Путіним війна з Україною призведе до краху РФ

"Щодо Путіна, то він, ймовірно, не стурбований тим, що його заарештують, але те, що його засуджують на Заході йому точно не імпонує. Чому? Тому що, попри те, що росіяни щодня кажуть нам, що вони нас ненавидять, зневажають і що їм на нас начхати, Захід, все ж залишається єдиним джерелом внутрішнього престижу. Туди вони відправляють своїх дітей на навчання. Захід слугує для них прикладом, як одягатися, розмовляти, робити телебачення, і тому їм не байдуже. Путін ніколи цього не забуде, як і не забуде російська історія. Сама лише думка про те, що тобі закритий в’їзд до Німеччини та до інших 132 країн, не може не хвилювати. Однак, те, як це трактуватимуть в рамках російської внутрішньої політики є ще важливішим. Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край. А для росіян - це ще одна причина переконатися в тому, що їхній країні не зможе допомогти лідер, який не може подорожувати і якого багато людей вважають військовим злочинцем", - додав він.



Повне інтерв'ю з американським істориком Тімоті Снайдером буде опубліковане 26 березня о 20:00 на сайті Еспресо.TV. Водночас його транслюватимуть у прямому ефірі Еспресо та на YouTube Еспресо.