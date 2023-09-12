Є дві позитивні новини, які завершать історію з вибриками Ілона Маска: Огризко про вимкнення Starlink у Криму

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Треба сказати для балансу, що завдяки Starlink, і Маск давав на це згоду, наші Збройні сили робили свою роботу максимально ефективно. А те, що Ілон Маск у якийсь момент почав, так би мовити, хилитатися, то це вже інша історія. Однак тут є дві позитивні новини. Перша новина про те, що нарешті у конгресі США зрозуміли, що давати таку владу навіть своїм мільярдерам – це небезпека", - зауважив дипломат.

Володимир Огризко додав, що у конгресі відбудуться відповідні слухання, куди запросять і Маска. Будуть обговорювати, яким чином треба обмежувати безмежну владу, яку набуває той чи інший мільярдер, особливо, якщо він займається телекомунікаціями. І скоріш за все знайдуться гарні законодавці, які це переформатують у певні параграфи закону.

"А друга новина полягає у тому, що Пентагон з тим самим Маском уклав контракти, яким чином Маск буде виконувати свої функції в інтересах України. І тепер ми не будемо залежати від того, чи захотів він включити Starlink, чи виключити – це вже зобов'язання Маска перед Пентагоном. А там, як ви знаєте, у таких випадках не жартують: якщо ти зобов'язався щось робити, то будеш це робити. Таким чином на цьому історія з вибриками Ілона Маска буде успішно завершена", - резюмував Огризко.

Що передувало

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

Пізніше Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

"Я – громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив мільярдер.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму