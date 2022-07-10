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Головна війна з Росією Є інформація про перспективу перетягування резерву РФ з Криму, - ОК "Південь"

Є інформація про перспективу перетягування резерву РФ з Криму, - ОК "Південь"

10 липня, 2022 неділя
00:08
війна з Росією окупанти

У найближчий час російський агресор може підтягнути на Південь резерви з Криму

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в зоні відповідальності динамічна та контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але наразі такого руху не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Російські ДРГ

Вночі з 8 на 9 липня ворог знов вдався до спроби обійти наші позиції диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб в районі Ольгіного і прорватися в тил підрозділів. Але наразився на відсіч і відступив.

Ситуація у Кривому Розі

На світанку ворог влаштував "Ураган" дванадцятьма реактивними снарядами по Кривому Рогу. Суттєвих пошкоджень зазнав житловий район Інгулець.

Попередньо втрати складають 2 загиблих та 1 поранена особа. Пошкоджено кілька будинків, автівок, міська інфраструктура.

Ситуація у Миколаєві

Майже одночасно обстрілу було піддано й Миколаїв. Знов використовували модифіковану зенітно-ракетну систему С-300 із снарядами максимального осколкового ураження.

Пошкоджено понад 10 приватних осель, є влучання на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів, що отримали суттєві пошкодження, також постраждав склад овочевої бази. Втрат серед місцевого населення нема.

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