Про це повідомив журналіст The Athletic Ліам Тьюмі.

За словами Тьюмі, є клуби, які чекають на Мудрика.

"Я нещодавно спілкувався з кількома людьми, які мене запевнили - навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в "Челсі", є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Мені говорили про Бундеслігу як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може буди хороше поєднання", - сказав Тьюмі.

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 20 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями і провів на полі лише 67 хвилин.

"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.

"Челсі" заплатив за Мудрика 70 млн євро.