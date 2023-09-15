"Є клуби, які чекають на нього", - журналіст The Athletic спрогнозував майбутнє Мудрика в разі провального сезону за "Челсі"
До зіркового українського вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика є інтерес з німецької Бундесліги
Про це повідомив журналіст The Athletic Ліам Тьюмі.
За словами Тьюмі, є клуби, які чекають на Мудрика.
"Я нещодавно спілкувався з кількома людьми, які мене запевнили - навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в "Челсі", є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Мені говорили про Бундеслігу як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може буди хороше поєднання", - сказав Тьюмі.
Результати Михайла Мудрика у "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 20 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями і провів на полі лише 67 хвилин.
"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
"Челсі" заплатив за Мудрика 70 млн євро.
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