Мудрик не врятував "Челсі" від несподіваної поразки "Ноттінгему" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Ноттінгем" забив Ентоні Еланга, який відзначився на старті другого тайму, на 48-й хвилині.

Українець Михайло Мудрик з'явився на полі лише наприкінці зустрічі. Маурісіо Почеттіно випустив вінгера на 77-й хвилині, але він врятувати гру вже не зумів.

У турнірній таблиці АПЛ лондонський "Челсі" займає лише 11 позицію. "Сині" набрали лише 4 бали за 4 матчі. Це вже друга поразка у цьому сезоні.

Англійська Прем'єр-ліга

4-й тур

2 вересня

"Челсі" - "Ноттінгем" 0:1

Гол: Еланга, 48

Виступи Михайла Мудрика за "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 результативні передачі. У новому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.

"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.