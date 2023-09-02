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Мудрик не врятував "Челсі" від несподіваної поразки "Ноттінгему" в АПЛ

2 вересня, 2023 субота
20:19
Спорт Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії

У 4-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Ноттінгему"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Ноттінгем" забив Ентоні Еланга, який відзначився на старті другого тайму, на 48-й хвилині.

Українець Михайло Мудрик з'явився на полі лише наприкінці зустрічі. Маурісіо Почеттіно випустив вінгера на 77-й хвилині, але він врятувати гру вже не зумів.

У турнірній таблиці АПЛ лондонський "Челсі" займає лише 11 позицію. "Сині" набрали лише 4 бали за 4 матчі. Це вже друга поразка у цьому сезоні.

Англійська Прем'єр-ліга

4-й тур

2 вересня

"Челсі" - "Ноттінгем" 0:1

Гол: Еланга, 48

Виступи Михайла Мудрика за "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 результативні передачі. У новому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.

"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.

футбол
Челсі
Англія
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