Мудрик не врятував "Челсі" від несподіваної поразки "Ноттінгему" в АПЛ
У 4-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Ноттінгему"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Ноттінгем" забив Ентоні Еланга, який відзначився на старті другого тайму, на 48-й хвилині.
Українець Михайло Мудрик з'явився на полі лише наприкінці зустрічі. Маурісіо Почеттіно випустив вінгера на 77-й хвилині, але він врятувати гру вже не зумів.
У турнірній таблиці АПЛ лондонський "Челсі" займає лише 11 позицію. "Сині" набрали лише 4 бали за 4 матчі. Це вже друга поразка у цьому сезоні.
Англійська Прем'єр-ліга
4-й тур
2 вересня
"Челсі" - "Ноттінгем" 0:1
Гол: Еланга, 48
Виступи Михайла Мудрика за "Челсі"
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 19 матчів і віддав 2 результативні передачі. У новому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями.
"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.
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