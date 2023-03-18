"Є лише один суб’єкт, який руйнує життя - це Росія", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для нашої країни є лише один суб’єкт, який руйнує життя - це Росія
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це Росія. Є лише один спосіб захистити життя: треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо", - йдеться у відео.
- 18 березня президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти президента Сирії Башара Асада. Загалом санкції проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної.
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