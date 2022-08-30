Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі радіаційний фон на АЕС відповідає нормі, але зберігається високий ризик аварії через непередбачувані дії окупантів, які продовжують обстрілювати станцію з мінометів. Є потрапляння в один з об'єктів. Ситуація напружена. Чим швидше територія ЗАЕС буде демілітаризована, тим швидше стабілізується безпекова ситуація. Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль Енергоатома та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з території атомної станції, будуть дотримуватися міжнародних норм ведення війни", - повідомив він.

Старух також додав, що внаслідок нічного обстрілу в Енергодарі було 12 поранених, з яких 10 - госпіталізовано, причому двоє поранених перебувають у важкому стані. Медики надають усю можливу допомогу в Енергодарі, але окупанти не пропускають людей з окупованих територій до обласної лікарні, де їм можуть надати краще лікування.

На території ЗАЕС продовжують перебувати військові РФ. Місцеві мешканці вже по звуку можуть відрізнити, коли чутно "вихід" снаряда і буквально за кілька секунд "прихід", що говорить про те, що ворог обстрілює станцію та місто з невеликої відстані.

"Окупант має піти із ЗАЕС - ось завдання МАГАТЕ", - сказав Старух.

Напередодні стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС Це сталось після того, як 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

У Енергодарі російські військові облаштували катівні для активістів та співробітників Запорізької атомної електростанції, де добиваються від них позитивних свідчень для МАГАТЕ.

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