Є небезпека утворення ворогом сірої зони на промці: офіцер "Легіону Свободи" Морозов про ситуацію в Авдіївці
Максим Морозов, офіцер "Легіону Свободи", майор МВС, зазначив, що противник робить постійні спроби рухатися через залізницю до Степового, що призводить до розширення сірих зон
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник рухався, здійснював атакувальні дії як у промзоні, так і біля Степового. Ворог намагався розширювати свої сірі зони та на них закріплюватися. Якогось серйозного закріплення окупантів не спостерігається, але є величезна небезпека утворення саме сірої зони на промзоні. Загарбники роблять постійні спроби рухатися через залізницю до Степового, однак це все призводить до розширення сірих зон. Якогось контролю над певними ділянками вони не взяли", - зауважив майор МВС.
Максим Морозов підкреслив, що основна зараз проблема – "Виноградники", це промзона, і звичайно Степове.
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