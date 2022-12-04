"Є питання до честі та етики": нардеп-"слуга" Дунда прокоментував відкриття справи після розслідування ЗМІ щодо Тимошенка
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко не розуміє, що він своїми діями підставляє Україну та президента Володимира Зеленського
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда.
"Там є питання не до розкішного життя, а є питання до етики та честі цієї особи", - сказав він.
Нардеп назвав дурістю відкриття справи за фактом передачі журналістам відео з камер спостережень.
"Вони цього не розуміють, але вони це відчують. Ця людина не розуміє, що вона своїми діями підставляє Україну та президента, І дуже шкода, що немає розуміння", - підсумував Дунда.
- Видання "Українська правда" з'ясувало, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис.
- За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".
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