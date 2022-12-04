Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда.

"Там є питання не до розкішного життя, а є питання до етики та честі цієї особи", - сказав він.

Нардеп назвав дурістю відкриття справи за фактом передачі журналістам відео з камер спостережень.

"Вони цього не розуміють, але вони це відчують. Ця людина не розуміє, що вона своїми діями підставляє Україну та президента, І дуже шкода, що немає розуміння", - підсумував Дунда.

Видання "Українська правда" з'ясувало, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис.

За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".