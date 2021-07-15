Є принципово неприйнятна для України позиція, є неприйнятна для РФ: Гармаш про "кластери" з врегулювання війни

Про це він розповів у Facebook.

"Я бачив три варіанти кластерів, які були злиті в ЗМІ росіянами: франко-німецькі, українські та російські. Український варіант відрізнявся від франко-німецького, а російський, фактично, суперечив і першому, і другому", - написав Гармаш.

Він додав, що франко-німецький проєкт містить неприйнятну для України умову: збереження в ОРДЛО незаконних збройних формувань (так званої народної міліції) і доручення їй охорони правопорядку до і після виборів.

"Як мінімум, це суперечить Мінському комплексу заходів, що передбачає роззброєння незаконних збройних формувань. Навіть незважаючи на це, Росія навряд чи "підпишеться" під франко-німецьким проєктом.Там є і позиція, яка однозначно і критично неприйнятна для Росії - затвердження кластерів на рівні глав держав і урядів. Це рівнозначно визнанню Москвою себе стороною конфлікту, що перекреслює для Кремля весь сенс його донбаської авантюри і багатомільярдних витрат на неї", - пояснив журналіст.

Він висловив упевненість, що навіть якщо Кремль формально і підтримає "кластери", то реально виконувати взяті на себе зобов'язання традиційно не буде.

"Ми вже маємо досвід Мінських угод, підписаних представниками РФ. Тому, давайте почекаємо зі "зрадою", принаймні, поки не з'явиться більше інформації. Давайте розглядати політичні заяви в дипломатичному контексті, і в якості інструментарію, а не декларацій. Зрештою, реальні "зрадні" наміри ніхто б так голосно не декларував", - зазначив Гармаш.