Е-резидентство в Україні: Рада прийняла за основу законопроєкт
Верховна Рада прийняла у першому читання законопроєкт про е-резидентство в Україні
Про це передає Еспресо.TV.
Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №5270 про е-резидентство в Україні.
За проголосували 286 нардепів.
Як зазначається, е-резидентство дозволить ІТ-фахівцям у кілька кліків "перевезти" свій бізнес в Україну, фізично залишаючись у своїй країні.
Документ передбачає, що е-резидент онлайн реєструє ФОП через "Дію", відкриває рахунки в українських банках, на які і отримує дохід і платить податок з доходу в Україні.
Розрахунки будуть проводитися у безготівковій формі.
У законопроєкт йдеться, що е-резидент-підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності:
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видання комп'ютерних ігор,
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видання іншого програмного забезпечення,
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комп'ютерне програмування,
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інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем,
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обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
У пояснювальній йдеться, що законопроєкт створить механізм для залучення нових інвестицій, а також призведе до збільшення доходів державного бюджету завдяки податкам, які сплачуються е-резидентами.
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