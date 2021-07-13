Е-резидентство в Україні: Рада прийняла за основу законопроєкт

Про це передає Еспресо.TV.

Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №5270 про е-резидентство в Україні.

За проголосували 286 нардепів.

Як зазначається, е-резидентство дозволить ІТ-фахівцям у кілька кліків "перевезти" свій бізнес в Україну, фізично залишаючись у своїй країні.

Документ передбачає, що е-резидент онлайн реєструє ФОП через "Дію", відкриває рахунки в українських банках, на які і отримує дохід і платить податок з доходу в Україні.

Розрахунки будуть проводитися у безготівковій формі.

У законопроєкт йдеться, що е-резидент-підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності:

видання комп'ютерних ігор,

видання іншого програмного забезпечення,

комп'ютерне програмування,

інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем,

обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

У пояснювальній йдеться, що законопроєкт створить механізм для залучення нових інвестицій, а також призведе до збільшення доходів державного бюджету завдяки податкам, які сплачуються е-резидентами.

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