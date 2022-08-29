Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Складна енергетична ситуація на Заході не призведе до повної зупинки допомоги Україні. Є суперечки, які тривають у країнах ЄС між тими, хто вважає, що треба збільшувати підтримку Україні та між тими, які скептично налаштовані щодо ідеї тотальної перемоги України. Вони вважають, що війна закінчиться компромісом й не потрібно витрачати більше коштів, а, навпаки, треба зосереджувати ресурси на розв'язанні внутрішніх проблем", - зауважив Куса.

За словами експерта, такі дебати тривають у країнах ЄС, Британії та США.

"Зараз партії, які перебувають при владі вважають, що зменшувати обсяги допомоги Україні не будуть, але є ризики зменшення військової та фінансової допомоги Україні у разі, якщо зміниться влада й прийдуть інші партії, необов’язково проросійські. Вони не будуть прив’язаними до зобов'язань, які були дані після 24 лютого", - пояснив Куса.

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