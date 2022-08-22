У МЗС назвали європейські країни, для яких поставки зброї для України табу

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"За виключенням Угорщини і Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС, - ред.) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - розповів він.

За його словами, політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Раніше стало відомом, що Федеральний уряд Німеччини готує до передачі України новий пакет військової допомоги. Німеччина має передати ще 3 зенітні самохідні установки GEPARD. Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням. Також уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano.

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