Є враження, що реалізовується сценарій усунення Путіна від влади, - політексперт Клочок

Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Валерій Клочок.

"В мене складається чітке враження, що реалізовується сценарій усунення від влади Путіна на даному етапі. Це не так просто, бо є кілька кланів, які дотичні до внутрішньополітичних процесів в РФ. Згадаємо того самого Патрушева, який активно працює щодо питання усунення Путіна", - вважає він.

На думку експерта, це один із варіантів виходу з ситуації для самої РФ.

"Завданням номер один для російської еліти є утримання існуючої моделі влади. Вони можуть зробити те, що їм радять західні партнери - вийти на кордони 1991 року і зберегти Росію в цій моделі. Путін якраз не є в одному руслі з намірами цієї політичної групи, яка намагається зберегти Росію. Якщо їм не вдасться змінити Путіна, то історія для них буде іншою і набагато гіршою. Їх просто розчленують. Це більш ніж очевидний факт", - підсумував Клочок.