Є враження, що реалізовується сценарій усунення Путіна від влади, - політексперт Клочок
У Росії еліта бажає зберегти чинну модель влади, для цього потрібно усунути від влади президента РФ Володимира Путіна, інакше країну розчленують
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Валерій Клочок.
"В мене складається чітке враження, що реалізовується сценарій усунення від влади Путіна на даному етапі. Це не так просто, бо є кілька кланів, які дотичні до внутрішньополітичних процесів в РФ. Згадаємо того самого Патрушева, який активно працює щодо питання усунення Путіна", - вважає він.
На думку експерта, це один із варіантів виходу з ситуації для самої РФ.
"Завданням номер один для російської еліти є утримання існуючої моделі влади. Вони можуть зробити те, що їм радять західні партнери - вийти на кордони 1991 року і зберегти Росію в цій моделі. Путін якраз не є в одному руслі з намірами цієї політичної групи, яка намагається зберегти Росію. Якщо їм не вдасться змінити Путіна, то історія для них буде іншою і набагато гіршою. Їх просто розчленують. Це більш ніж очевидний факт", - підсумував Клочок.
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