Про це в ефірі Еспресо заявила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

"Я не розумію, чому досі мовчить Володимир Зеленський. Це справді питання національної ваги. Все-таки Богдан Львов очолює один із судів у складі Верховного суду, маючи величезний неформальний вплив на цей суд і загалом на систему", - зазначила вона.

Чижик наголосила, що потрібна реакція Офісу президента.

"Мені це мовчання виглядає дуже дивним і я б не хотіла робити припущення, що Офісу президента потрібен Богдан Львов на посаді судді, але чим довше вони мовчать, тим більш вірогідним виглядає таке припущення. Важливо те, що після того, як СБУ офіційно підтвердила суду наявність російського паспорта наступний крок, який має відбутися - це наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про відрахування Львова з складу суду", - додала експертка.

Вона нагадала, що паралельно НАБУ зараз здійснює розслідування в провадженні про недекларування московської квартири Львовим.

"Чекаємо реакції президента, тому що є всі підстави, щоб припинити українське громадянство громадянина РФ Богдана Львова", - підсумувала Чижик.

15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України є російський паспорт.

16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.

19 вересня на зборах Касаційного господарського суду проголосували за те, щоб заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

3 жовтня СБУ підтвердила наявність громадянства Російської Федерації у заступника голови Верховного суду Богдана Львова.