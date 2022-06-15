ЄБРР виділить €300 млн на зміцнення енергетичної безпеки України

Про це повідомляють на офіційній сторінці ЄБРР.

ЄБРР надасть Нафтогазу кредит, розміром до 300 мільйонів євро, щоб допомогти компенсувати втрату видобутку природного газу після вторгнення росіян в Україну. 50 мільйонів стартового траншу використають на екстрені закупівлі газу, вкрай необхідні для підготовки газової системи України до наступного опалювального сезону. Нафтогаз має на меті придбати до одного мільярда кубометрів газу, що буде коштувати близько мільярда євро.

"Очевидно, що діяти потрібно негайно. Газ потрібен: і на наступний опалювальний сезон, і на виробництво електроенергії, і для широкої підтримки економіки. Поповнення запасів газу має початися вже зараз, щоб не допустити серйозних наслідків восени. Ця операція – це просто забезпечення опалення людей та економіки України", – зазначив віце-президент ЄБРР з банківської діяльності Ален Піллу.

Усього ЄБРР, разом із донорами та партнерами, планує виділити на підтримку економіки України позику, розміром €1 млрд.

Нагадаємо, американське видання Foreign Policy повідомило, що Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом.

13 червня Кабінет міністрів заборонив експорт українського газу.

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