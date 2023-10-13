"Єдине спасіння для українців - Росія": українському ексрозвіднику, який поширює пропаганду РФ, повідомили про підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що чоловік до квітня 2014 року працював в українській розвідці.

"Володіючи відповідними професійними навичками, досвідом та спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України", - вказано у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний працював під псевдонімом та вигаданою легендою незалежного аналітика і публіциста, координуючи свої дії з РФ. Зокрема, чоловік поширював російську пропаганду. У 2015 ексрозвідник переїхав до Росії та продовжив працювати на державу-агресорку.



"Після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України, підозрюваний не припинив свою підривну діяльність, а й надалі систематично поширював російські наративи: виправдовував дії збройних сил РФ, закликав громадян України співпрацювати з окупантами та вчиняти дії з метою ліквідації української держави", - розповідають в Офісі генпрокурора.

Також чоловік створив та низку інформпродуктів, у яких маніпулятивно викладав історичні факти, викривляв причинно-наслідкові зв'язки та посилався на недостовірні дані. Йдеться про книги та статті: "Про причини невідворотної перемоги Росії", "Українську проблему будуть вирішувати раз і назавжди", "На наших очах закривається проєкт "Ukraina", "Чому Україна ніколи не переможе", "Там, де мова, невідворотно з'явиться Бандера", "Про моральне здичавіння укрпатріотів", "Єдине спасіння для українців - Росія" тощо.

Ексрозвіднику повідомили про підозру у вчиненні державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану (ч. 1, 2 ст. 111 КК України).

Судячи з фото та оприлюдненої інформації йдеться про Дениса Шевчука, також відомого як Андрій Ваджра. Він також внесений до бази даних українського "Миротворця", яка містить інформацію про людей, які можуть бути пов'язані з антиукраїнською діяльністю, тероризмом або порушенням національної безпеки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.