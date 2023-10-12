Поширює пропаганду Кремля на російських ток-шоу: Азарову повідомили про нову підозру

Про це інформує пресслужба СБУ.

У відомстві наголосили, що Микола Азаров переховується за межами України від правосуддя та співпрацює з російськими спецслужбами. Зокрема, за їх вказівкою, він поширює кремлівські наративи у коментарях ворожим пропагандистам та в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Азаров поширює російські фейки про українське військово-політичне керівництво, виправдовує збройну агресію РФ та тимчасову окупацію частини України.

"При цьому, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – діючий державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва. Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення РФ у нашу державу. Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка також була адміністраторкою телеграму, ютуб-каналу та сторінок в інших соцмережах Азарова. У дописах вона повторювала російські наративи про війну в Україні, поширювала дезінформацію та провокативну інформацію.

"Перед відправкою Азарову "тез" для його виступів та публікацією дописів у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра у Москві. Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до країни-агресора", - розповіли у Службі безпеки.

Оплату за свої послуги київська чиновниця отримувала через "Фонд гуманітарної підтримки" - вона є керівницею одного з його підрозділів. Азаров створив цей фонд для фінансування антиукраїнського "Комітету спасіння України".

Під час обшуків у чиновниці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з експрем’єром, його московською помічницею та російськими пропагандистами.

СБУ повідомила Азарову про нову підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Раніше його злочинні дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - нагадали в СБУ.

Його дві помічниці також отримали підозри за:

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою київській чиновниці.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.