"Харківські угоди": ДБР передало справу щодо Януковича та Азарова до суду

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у 2010 році Янукович отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування Чорноморського флоту Росії на території АР Крим та Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та РФ цей строк закінчувався у 2017 році.

За даними ДБР, раніше Україна підтвердила наміри не пролонговувати дію цих угод та підготувала двосторонній Меморандум з виведення флоту РФ. Натомість Росія проігнорувала офіційне звернення. Через енергетичний шантаж росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування ЧФ у Криму. Це надалі призвело до анексії півострова.

У квітні 2010 року в державній резиденції РФ "Ново-Огарьово" українська делегація на чолі з Азаровим отримала остаточний текст проєкту угоди про продовження строку перебування ЧФ РФ в Україні, повідомляють правоохоронці.

Згодом на закритому засіданні українського уряду прем’єр-міністр та міністр закордонних справ запевнили присутніх про необхідність та важливість підписання цієї угоди нібито в економічних інтересах країни. Адже, отримання знижки на вартість російського газу має вимушений характер з огляду на стан економіки держави.

Крім порушення Конституції та низки законів, угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження строку перебування ЧФ РФ в Україні.

"Поспішаючи догодити росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27.04.2010 року рішення було ухвалене депутатами", - наголосили у ДБР.

Зазначається, що колишні керівники держави обвинувачуються у вчиненні державної зради та надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).