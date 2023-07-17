До суду скерували обвинувальний акт щодо Януковича та його спільника через захоплення держвлади 2010 року
До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього президента України Віктора Януковича та ексзаступника міністра юстиції України через захоплення ними державної влади у 2010 році
Про це інформує ДБР.
"Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, з вересня по жовтень 2010 року Янукович і ексзаступник міністра юстиції України незаконно повернули в дію Конституцію від 28 червня 1996 року. Це призвело до незаконного збільшення владних повноважень президента України.
Розслідування здійснювалося за спрощеною (заочною) процедурою, оскільки фігуранти справи уже впродовж тривалого часу переховуються від органів слідства та суду.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 23 травня слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону, який зараз допомагає РФ.
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