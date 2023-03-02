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Єдиною гарантією безпеки України, окрім НАТО, було б надання ядерної зброї: очільник МЗС Естонії

2 березня, 2023 четвер
21:26
війна з Росією Україна - НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що членство в Північноатлантичному Альянсі є єдиним варіантом гарантування безпеки України, за винятком ядерної зброї

Про це він сказав в інтерв’ю американському порталу Newsweek.

"Якщо ми скажемо, що не бачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося – або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або, принаймні, у війну за європейський континент. Це вже визнання того, що широкомасштабна війна повториться", – пояснив свою позицію естонський міністр.

Він відкинув будь-які альтернативи членству України в Альянсі – зокрема план зближення з НАТО в обмін на більшу готовність Києва до переговорів з РФ, який, як повідомляли ЗМІ, просувають Британія, Німеччина та Франція.

"Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви чітко даєте зрозуміти, що це не НАТО? Це схоже на напів-НАТО. Я б поставився до такої копії з великою підозрою. Чесно кажучи, єдиною гарантією, окрім НАТО, було б надання Україні ядерної зброї", – сказав Рейнсалу, водночас підкресливши, що такий крок є неможливим і небажаним з огляду на зобов'язання ядерних держав Альянсу щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами Рейнсалу, залишення України поза безпековою парасолькою Заходу залишить Київ у невизначеності і підірве процес відновлення країни.

"Уявіть, що ми не надамо Україні після війни гарантії, передбачені статтею 5. Тоді ми заохочуватимемо Україну будувати свою самооборону за стратегією "їжака", як на Дикому Заході, стоячи у своєму форті з гвинтівками і чекаючи на Росію. Я думаю, що це створить сіру зону посеред Європи. Це був би великий негативний сигнал щодо їхніх прагнень до Європейського Союзу, з точки зору безпеки, інвестиційних гарантій і всього іншого", – додав очільник МЗС Естонії.

Естонія
НАТО
допомога Україні
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