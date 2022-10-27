Едіпів комплекс та страх бути вбитим, - російські експерти про промову Путіна

Думки російських політологів та політиків зібрав телеграм-канал "Можем объяснить".

"Пєсков заявив, що виступ Путіна на "Валдаї" читатимуть і перечитуватимуть. Езоповою мовою це означає, що ядерна війна найближчими днями не відбудеться. Дадуть час на вивчення промови Путіна", – зазначив політолог Костянтин Калачов.

"Слухаю доповідь Путіна "Як ми втратили зв'язок із реальністю" на Валдайському форумі", – відреагував на промову політолог Олександр Морозов.

"Брехня, невігластво, заздрість, образа, злість, страх, банальність. Хочете скуштувати коктейль, в якому є все це – читайте онлайн-трансляції виступу Путіна на "Валдаї"", – прокоментував журналіст Станіслав Кучер.

Публіцист Станіслав Бєлковський розгледів у Путіна эдіпів комплекс.

"Чистий едіпів комплекс. Якщо Батьку (США) можна було застосувати ядерну зброю, то можна і нам (Сину)", — зазначив Станіслав Бєлковський.

"Путін знову говорить, як поганий Захід скасував російську культуру. Це чиї посіпаки видавили з країни Пугачову, заборонили концерти Шевчука та прибрали з афіш ім'я Акуніна?" – риторично запитує опозиціонерка Любов Соболь.

Опозиціонер Леонід Волков, аналізуючи промову президента РФ, зауважив, що Путін дуже боїться бути вбитим.

"Єдиний важливий момент путінських маразмів – ось цей [коли Путін говорить про вбивство іранського генерала Сулеймані]. Боїться дуже. Дуже боїться. Це добре", – наголосив Волков.

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