Про це він заявив у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

"З 24 лютого 2022 року українське політичне життя логічно призупинилося. Чи варто переносити вибори, які мали відбутися наприкінці року, на невизначений термін?", – запитали журналісти в Порошенка.

"Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем", – вважає Порошенко.

"Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги. Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу", – наголосив Петро Порошенко.