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Єдність понад усе: Порошенко пояснив, чому вибори під час війни руйнівні для країни

20 травня, 2023 субота
12:13
Суспільство Петро Порошенко

Петро Порошенко сказав, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності

Про це він заявив у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

"З 24 лютого 2022 року українське політичне життя логічно призупинилося. Чи варто переносити вибори, які мали відбутися наприкінці року, на невизначений термін?", – запитали журналісти в Порошенка.

"Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем", – вважає Порошенко.

"Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги. Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу", – наголосив Петро Порошенко.

  • 17 травня десантники, яким Порошенко привіз техніку, розповіли, як готуються до наступу.
Україна
вибори президента
Петро Порошенко
Війна з Росією
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