Єдність понад усе: Порошенко пояснив, чому вибори під час війни руйнівні для країни
Петро Порошенко сказав, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності
Про це він заявив у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.
"З 24 лютого 2022 року українське політичне життя логічно призупинилося. Чи варто переносити вибори, які мали відбутися наприкінці року, на невизначений термін?", – запитали журналісти в Порошенка.
"Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем", – вважає Порошенко.
"Ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги. Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу", – наголосив Петро Порошенко.
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