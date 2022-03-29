Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир - заява "Європейської Солідарності"
Героїчні ЗСУ несуть головний тягар захисту країни і платять за це найвищу ціну разом з усім українським народом. Самовідданість і самопожертва, мужність і військова майстерність наших воїнів здивували увесь світ і зірвали російський бліц-криг. І це дає можливість проявити себе нашим дипломатам
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, на які так очікують мільйони українців.
Ми згодні із заявами Володимира Зеленського щодо неприпустимості компромісів в питаннях територіальної цілісності, відповідальність за яку лежить на ньому як гарантові Конституції.
З 24 лютого ми дотримуємося і надалі будемо дотримуватися принципу внутрішньополітичної єдності як запоруки перемоги. Виходячи з цього, вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання Верховної Ради і поінформувати народних депутатів про стартову позицію України на цих складних переговорах. Змістовно ж обговорити її пропонуємо на зустрічі президента та голів парламентських фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який, згідно домовленостей усіх голів фракцій, має працювати в режимі "24 на 7".
Маємо розуміти, що нашим переговорникам потрібне поле для маневру. І що детальну оцінку гіпотетичній мирній угоді можна давати не на основі заяв на прес-конференції, а лише тоді, коли буде зрозумілий її повний і остаточний зміст, фіналізований документ. А шлях до того ще довгий та складний.
Наша команда, як і всі українці, продовжує разом захищати країну на воєнному, інформаційному і дипломатичному фронтах. Жодні заяви росіян на кшталт про зменшення воєнних загроз для Києва чи Чернігова не відповідають дійсності і не повинні вводити нас в оману. Маємо цілодобово усі разом працювати на посилення обороноздатності країни.
Будьмо пильними і будьмо єдиними!
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