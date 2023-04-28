Ефективність ППО в українських тилах сягає 80% , - ексвійськовослужбовець ЗСУ Біщук
Система протиповітряної оборони України у тилових містах має ефективність у 70-80%. Цей показник вищий, аніж в ізраїльської системи "Залізний купол"
Про це заявив журналіст та ексвійськовослужбовець ЗСУ Віктор Біщук в ефірі Еспресо.
"Якщо проаналізувати цифри, які кожного дня представляє командування Повітряних сил, ми бачимо, що ефективність ППО України у тилових, мирних районах сягає 70-80%. Це більше, аніж прославлений "Залізний щит" в Ізраїлі. Зважаючи на те, що ті ракети, якими обстрілюють Ізраїль, і ті, якими Росія вбиває мирне населення України, - це абсолютно різні технологічні рівні. І те, що демонструє ППО України, - просто на межі фантастики", - сказав Біщук.
Ексвійськовослужбовець також зазначив, що українці, тим не менш, мають перебувати в тонусі у періоди, коли відсутні ракетні атаки РФ.
- У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони. Унаслідок падіння уламків в Оболонському районі Києва перебито локальну лінію електромережі та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв і руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.
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