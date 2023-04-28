Про це заявив журналіст та ексвійськовослужбовець ЗСУ Віктор Біщук в ефірі Еспресо.

"Якщо проаналізувати цифри, які кожного дня представляє командування Повітряних сил, ми бачимо, що ефективність ППО України у тилових, мирних районах сягає 70-80%. Це більше, аніж прославлений "Залізний щит" в Ізраїлі. Зважаючи на те, що ті ракети, якими обстрілюють Ізраїль, і ті, якими Росія вбиває мирне населення України, - це абсолютно різні технологічні рівні. І те, що демонструє ППО України, - просто на межі фантастики", - сказав Біщук.

Ексвійськовослужбовець також зазначив, що українці, тим не менш, мають перебувати в тонусі у періоди, коли відсутні ракетні атаки РФ.