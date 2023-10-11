Єгипет забронював майже пів мільйона тонн пшениці від російського державного трейдера, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Єгипет є одним з найбільших світових імпортерів пшениці, і угода охоплює близько 480 000 тонн, або близько 4% його річного імпорту. За даними трейдерів, його державний імпортер - Головне управління з постачання сировинних товарів (GACS) - замовив зерно для відвантаження у листопаді та грудні.

Раніше країна вела переговори з Об’єднаною зерновою компанією (ОЗК), або United Grain Co., що є російським державним трейдером, який контролюється урядом.

У пресслужбі ОЗК сказали, що не мають інформації про комерційне постачання поза державними тендерами.

Повідомляється, що Росія є найбільшим у світі експортером пшениці та, зазвичай, одним із головних постачальників для Єгипту, оскільки вона має близьке розташування та високі врожаї. Однак деякі останні угоди були утруднені після того, як Москва відмовилася встановлювати ціни.

Що передувало

4 вересня стало відомо, що Єгипет, один із найбільших у світі імпортерів пшениці, придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці в рамках приватної угоди, укладеної державним покупцем.

Крім того, Єгипет веде переговори з комерційним банком Абу-Дабі про надання кредиту для фінансування закупівлі пшениці в Казахстані. Таким чином влада країни шукає дешеву альтернативу зерну з Росії.

26 вересня стало відомо, що Єгипет обговорював умови придбання одного мільйона тонн російської пшениці за міжурядовою угодою.