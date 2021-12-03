Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про ідею "економічного паспорту"
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що нарахування громадянам у разі запровадження "економічного паспорту українця" можуть сягати $20 тис.
Про це Арахамія сказав у етері "Право на владу".
"Якщо буде сприятлива ситуація, це може бути до $15-20 тис. на виході", - сказав Арахамія.
Лідер фракції "слуг" додав, що зазначені кошти можна буде витрачати для оплати власної освіти в Україні, придбання житла або перерахунку цієї суми свій на персональний пенсійний рахунок.
За задумом президента, законопроєкт передбачатиме, що плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян.
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