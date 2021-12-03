Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про ідею "економічного паспорту"

Про це Арахамія сказав у етері "Право на владу".



"Якщо буде сприятлива ситуація, це може бути до $15-20 тис. на виході", - сказав Арахамія.



Лідер фракції "слуг" додав, що зазначені кошти можна буде витрачати для оплати власної освіти в Україні, придбання житла або перерахунку цієї суми свій на персональний пенсійний рахунок.

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив , що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт українця".За задумом президента, законопроєкт передбачатиме, що плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb