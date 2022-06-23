Економічний зашморг затягується: санкції добʼють Росію, - дипломат Огризко
Міністр закордонних справ 2007-2009 рр Володимир Огризко вважає, що економічний зашморг затягується - санкції щодо Російської Федерації добʼють країну-агресорку й держава-терористка розпадеться
Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Зашморг, який сьогодні одягнутий на шию російської економіки, поступово затягується. Реальні запаси накопиченого імпорту в Російської Федерації закінчуються. Нових надходжень немає. Цілі галузі економіки, автомобільна зокрема, зупиняються. Серйозні напрямки військово-промислового комплексу РФ зупиняються. Комбінація економічного та військового факторів до кінця року дасть підстави для оточення Путіна подумати, що краще здати вождя. Адже такий шлях надалі означатиме розпад Росії", - зазначив Огризко.
Дипломат додав, що санкції щодо країни-агресорки працюють - економічна ситуація в Російській Федерації погіршується.
"Якби не було, але 6 пакетів санкцій щодо Росії затверджено. Велика Британія та інші країни вводять додаткові індивідуальні санкції. Те, що відразу сприймалося Росією як напівкроки з боку Заходу, поступово починає діяти. Золотовалютні запаси Росії зменшуються. Курс рубля штучно стримується від падіння. Російська влада ховає від громадськості цю інформацію", - зауважив Володимир Огризко.
- 21 червня видання Reuters повідомило, що сьомий пакет санкцій може включати заборону на експорт російського золота.
- Заступник очільника МВС РФ Ігор Зубков заявив, що країні бракує близько 170 тис IT-фахівців унаслідок їх масового виїзду через санкції.
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