Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Зашморг, який сьогодні одягнутий на шию російської економіки, поступово затягується. Реальні запаси накопиченого імпорту в Російської Федерації закінчуються. Нових надходжень немає. Цілі галузі економіки, автомобільна зокрема, зупиняються. Серйозні напрямки військово-промислового комплексу РФ зупиняються. Комбінація економічного та військового факторів до кінця року дасть підстави для оточення Путіна подумати, що краще здати вождя. Адже такий шлях надалі означатиме розпад Росії", - зазначив Огризко.

Дипломат додав, що санкції щодо країни-агресорки працюють - економічна ситуація в Російській Федерації погіршується.

"Якби не було, але 6 пакетів санкцій щодо Росії затверджено. Велика Британія та інші країни вводять додаткові індивідуальні санкції. Те, що відразу сприймалося Росією як напівкроки з боку Заходу, поступово починає діяти. Золотовалютні запаси Росії зменшуються. Курс рубля штучно стримується від падіння. Російська влада ховає від громадськості цю інформацію", - зауважив Володимир Огризко.

21 червня видання Reuters повідомило, що сьомий пакет санкцій може включати заборону на експорт російського золота.

Заступник очільника МВС РФ Ігор Зубков заявив, що країні бракує близько 170 тис IT-фахівців унаслідок їх масового виїзду через санкції.

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