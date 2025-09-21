Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ

Однак, продавати будматеріали Наталія Борщевич вирішила трохи більше ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня, встановили журналісти заснованого Катериною Гандзюк херсонського видання "МОСТ".

Після отримання тендеру й укладання договору з департаментом ХОДА Наталія Борщевич зареєструвала на себе самоскид ЗІЛ-ММЗ 1991 року випуску. Підприємиця придбала його, аби транспортувати сітки з Луцька до Херсона, дійшли висновку херсонські журналісти.

Читайте також: Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося

Вони також з’ясували, що до того як Борщевич вирішила допомагати обороняти Херсон від російських дронів, "вона займалась дечим протизаконним, а саме виготовленням та збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція". 2020 року проти неї навіть було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України. Згідно з текстом ухвали Луцького міськрайонного суду, у серпні 2020 року вона спілкуючись у відеочаті з чоловіком, "оголилася та крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, торкаючись їх за допомогою рук та інших предметів".

У відкритому доступі досі є її фото відвертого характеру, стверджує "МОСТ".

Як це коментує сама Наталія Борщевич

Аби дізнатися чи дійсно Наталія Борщевич продає антидронові сітки Херсону журналісти "МОСТа" поспілкувались з нею телефоном. Під час розмови бізнесвумен підтвердила, що займається продажем сіток, а самоскид купила для їх перевезення. Разом з тим, постачальниця сіток для Херсона не могла пригадати, чи є стосовно неї якісь кримінальні провадження, але потім все ж згадала.

"Його (провадження - ред.) якось закрили бистро, а далі – я нічого не знаю. Я нікуди не ходжу. Я не в курсі. До речі, ви сказали, то треба буде взнати”, – сказала Борщевич.

Читайте також: "Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона

За яким злочином було це провадження, за її словами, вона не пам’ятає, адже, це було дуже давно. При цьому, підприємиця наголосила, що "цим" вона не займалась, а правоохоронці "щось попутали в базах".

На питання про те, як вона дізналась про Херсонську адміністрацію та потребу у сітках, Наталія відповіла, що була в Херсоні, тоді й дізналась про необхідність сіток, після чого запропонувала свої послуги у постачанні. Щоправда, кому саме вона запропонувала ці послуги, Наталія розповідати відмовилась.

"Хай це буде таємницею", – запропонувала вона.