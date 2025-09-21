Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося

Акторка повідомила у соцмережі X, що її рішення зумовлене обшуками у представниць індустрії.

"Я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі", - написала Юлія.



Вона також іронічно прокоментувала закиди про те, що ніби вона "домовилася" з СБУ:



"Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але "заплатила сбу" звучить куди смішніше".



Співпраця з ветеранами

Окрім своєї акторської кар'єри, Джексон займалася волонтерством. Її діяльність була спрямована на допомогу українським військовим, які отримали тяжкі поранення.

Юлія брала участь у реабілітації бійців без кінцівок. Підтримувала їх, плавала з бійцями в басейні. Окрім того, у лютому акторка долучилась до промоції зборів на різні потреби армії, зокрема у перегонці автомобілів для бойових підрозділів.

фото: Юлія Сенюк

В середині березня 2024 року в інстаграмі Юлії Сенюк і на сторінках українських ветеранів з’явились світлини й відео бестейджу спільних зйомок в опері. Акторка пояснила, що взяла участь у благодійній зйомці з хлопцями для календаря. Гроші від продажу календаря пішли на закупівлю дорогих біонічних протезів ветеранам.

Нині ж, у зв'язку з еміграцію, як наголосила акторка, вона вимушена буде менше допомагати хлопцям.

Юлія Сенюк, яка родом з міста Золочева на Львівщині, знімається у порно з 23 років. Відтоді вона здобула широку популярність і увійшла до топ-100 акторок жанру "кіно для дорослих". Її відео зібрали понад 200 мільйонів переглядів.

Цьогоріч їй виповнилося 30.