Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося

Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося

Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
18:16
Культура

Українська акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, більш відома за псевдонімом Джозефіна Джексон, вирішила виїхати з України

Зміст

Акторка повідомила у соцмережі X, що її рішення зумовлене обшуками у представниць індустрії.

"Я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі", - написала Юлія.
 

Читайте також: Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті

Вона також іронічно прокоментувала закиди про те, що ніби вона "домовилася" з СБУ:
 

"Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але "заплатила сбу" звучить куди смішніше".
 

Співпраця з ветеранами

Окрім своєї акторської кар'єри, Джексон займалася волонтерством. Її діяльність була спрямована на допомогу українським військовим, які отримали тяжкі поранення.

Юлія брала участь у реабілітації бійців без кінцівок. Підтримувала їх, плавала з бійцями в басейні. Окрім того, у лютому акторка долучилась до промоції зборів на різні потреби армії, зокрема у перегонці автомобілів для бойових підрозділів.

фото: Юлія Сенюк

В середині березня 2024 року в інстаграмі Юлії Сенюк і на сторінках українських ветеранів з’явились світлини й відео бестейджу спільних зйомок в опері. Акторка пояснила, що взяла участь у благодійній зйомці з хлопцями для календаря. Гроші від продажу календаря пішли на закупівлю дорогих біонічних протезів ветеранам.

Читайте також: Зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк знялася з воїнами для календаря, гроші з продажу якого підуть на протезування військовим, але українці захейтили дівчину

Нині ж, у зв'язку з еміграцію, як наголосила акторка, вона вимушена буде менше допомагати хлопцям.

Юлія Сенюк, яка родом з міста Золочева на Львівщині, знімається у порно з 23 років. Відтоді вона здобула широку популярність і увійшла до топ-100 акторок жанру "кіно для дорослих". Її відео зібрали понад 200 мільйонів переглядів.

Цьогоріч їй виповнилося 30.

  • Перед цим президент Володимир Зеленський не підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно, який лобіювали українки, що задіяні у сервісі OnlyFans.
  • На їхню думку, вихід з тіні, дозволив би їм законно сплачувати податки й уникати поборів від силовиків, які гарантують їм "безпеку" й непритягнення до відповідальності в обмін на хабарі.
Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Верховна Рада
мистецтво
СБУ
львівщина
поліція
порно
Золочів
новини Львівщини
Золочів новини
біженці з України
Більше новин
