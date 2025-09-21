Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
Українська акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, більш відома за псевдонімом Джозефіна Джексон, вирішила виїхати з України
Акторка повідомила у соцмережі X, що її рішення зумовлене обшуками у представниць індустрії.
"Я коли побачила який трешак почав робитись з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі", - написала Юлія.
Вона також іронічно прокоментувала закиди про те, що ніби вона "домовилася" з СБУ:
"Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але "заплатила сбу" звучить куди смішніше".
Співпраця з ветеранами
Окрім своєї акторської кар'єри, Джексон займалася волонтерством. Її діяльність була спрямована на допомогу українським військовим, які отримали тяжкі поранення.
Юлія брала участь у реабілітації бійців без кінцівок. Підтримувала їх, плавала з бійцями в басейні. Окрім того, у лютому акторка долучилась до промоції зборів на різні потреби армії, зокрема у перегонці автомобілів для бойових підрозділів.
фото: Юлія Сенюк
В середині березня 2024 року в інстаграмі Юлії Сенюк і на сторінках українських ветеранів з’явились світлини й відео бестейджу спільних зйомок в опері. Акторка пояснила, що взяла участь у благодійній зйомці з хлопцями для календаря. Гроші від продажу календаря пішли на закупівлю дорогих біонічних протезів ветеранам.
Нині ж, у зв'язку з еміграцію, як наголосила акторка, вона вимушена буде менше допомагати хлопцям.
Юлія Сенюк, яка родом з міста Золочева на Львівщині, знімається у порно з 23 років. Відтоді вона здобула широку популярність і увійшла до топ-100 акторок жанру "кіно для дорослих". Її відео зібрали понад 200 мільйонів переглядів.
Цьогоріч їй виповнилося 30.
- Перед цим президент Володимир Зеленський не підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно, який лобіювали українки, що задіяні у сервісі OnlyFans.
- На їхню думку, вихід з тіні, дозволив би їм законно сплачувати податки й уникати поборів від силовиків, які гарантують їм "безпеку" й непритягнення до відповідальності в обмін на хабарі.
- Біла Церква
