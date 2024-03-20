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OPINION

Чи може порноакторка допомагати ЗСУ? Чому Джозефіна Джексон відкрила скриньку Пандори

Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 березня, 2024 середа
16:00
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Українська порноакторка Джозефіна Джексон взяла участь у благодійній фотосесії з військовими, які втратили кінцівки

Однак абсолютно пристойні фотографії викликали бурхливі дискусії, чи може працівниця секс-індустрії допомагати військовим? Мовляв, Юлія Сенюк — так в реальному житті звати дівчину — просто популяризує свою професію.

Попри те, що порнозірок заведено вважати дурними та нещасними, Юля народилась в пристойній сімʼї із Золочева. Була відмінницею в школі, досконало володіє англійською мовою та має диплом магістратури за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Майбутня зірка еротичних стрічок не приховувала, що потрапила в порно через гроші та недосконале нерозуміння професії. Однак, переглянувши низку інтервʼю та шоу за участі Джозефіни Джексон, я ніде не помітила популяризації такого способу життя й агітацію брати квитки до Будапешта в пошуках першого порно-контракту. Це важливо, бо чимало хто звинувачує дівчину ледве не в лобіюванні узаконення проституції України шляхом піару на ветеранах.

Стосовно "популяризації" тут можна посперечатися. Бо в ютубі та TikTok не бракує тутуріалів в стилі "нафарбуйся, як ескортниця", "вдягнись, як на побачення до шейха в Дубаї" — відповідно, хто хоче вступити в болото, той знайде його.

Минулого року колишня працівниця ескорту Ксюша Манекен отримала медаль "За сприяння військовій розвідці 2-го ступеня". І навіть відвідувала публічний захід політтехнолога Банкової Михайла Подоляка за участю інстаблогерів-мільйонників, де той обіцяв завершити війну під святкування Нового року.

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Саме подібний орден, а ще численні інтервʼю Ксюші про вечірки в близькосхідних країнах, коли ти можеш відмовити клієнту в інтимі під приводом "мігрені", однак все одно отримати гроші, — якраз і створювали романтизоване уявлення про професію ескортниці. Що ось просто полети на "тусовку" на Мальдіви та отримай свою сумку Chanel.

Недавно відгула історія художниці Соні Морозюк з купленою медійною популярністю та надвисокими цінниками. Виявилось, що Соня була успішною у сквірті, й це дозволяло їй отримувати від нареченого Романа Гринкевича квартири, автомобілі та діаманти за оборонні підряди. Багато кому сподобалось таке карʼєрне зростання. І не бракувало жінок, які відверто говорили, що на місці Софії вчинили б так само.

Тож що не так із Джозефіною Джексон та її знімкуванням із військовими?

Після початку повномасштабної війни акторка вирішила використати свою популярність в Україні та за кордоном для допомоги ветеранам ЗСУ.

Достеменно відомо, що вона щотижня практикує з ними англійську і проводить заняття в басейні при Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.Саме звідти оті фото з басейну, які засудили порядні в інтернеті українці та україночки. Там реабілітуються бійці, які через характер своїх поранень потребують набагато складніших протезів, які інтегруються їм у тіло.

Юля-Джозефіна взяла 12 поранених хлопців, вдягла їх у шикарні костюми й пішла з ними в оперний театр. 

Один з учасників проєкту Максим Гладченко – 26-річний кадровий офіцер 110-ї окремої механізованої бригади.  Він був серед тих, хто тримав позиції біля Авдіївки та не пускав ворога далі. Під час мінометного обстрілу 8 липня 2023 року зазнав множинних поранень правої сторони тіла. На жаль, праву руку врятувати не вдалося, і її ампутували у лікарні.

Максим одружений, у нього все добре в приватному житті. Тобто ніхто його не примушував до фотосесії чи застосовував примус. Військовий побачив у можливості цього календаря своє, і це варте поваги.

"Цей проєкт не тільки для України, а й для закордону. І це класно, що ми фотографувалися не у формі: коли в однострою, то всі схожі одне на одного. Та й вже приїлося. Часто люди не задумуються, що військовослужбовці – це люди, які можуть бути й в інших образах. Тому це шикарна ідея – показати, що ми особистості, що ми всі різні", – сказав Максим Гладченко в коментарі виданню "Гречка".

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Заради цікавості я особисто запитала у кількох знайомих військовослужбовців, чи не вважають вони такі фотосесії утисками своєї професії чи піаром.

"Джозефіна показує головне — що молодий, в сексуальному розквіті чоловік, хоч і без руки-ноги — він не інвалід. Що він не "інклюзивний". А те, що він може подобатись жінками й загалом потужний-альфа-самець, від якого хочеться дітей", — сказав мені майор ЗСУ, який перебуває на фронті з 2014 року.

Від себе додам, що критики мають згадати досвід платформи OnlyFans та дівчат-активісток. У березня 2022 року в розпал боїв за Київ їм вдалось зібрати на оголених фото 5 мільйонів гривень.

Нагадаю, що тоді ми ще не отримували щедрих траншів західних партнерів на війну — і ці кошти точно врятували не одне життя та купили необхідну амуніцію.

І якщо такий варіант допомоги ЗСУ та ветеранам суперечить вашим культурним, релігійним та моральним принципам, то варто придумати щось своє.

Джозефіна Джексон, в першу чергу, не порноакторка, яка світить принадами на відео 18+, а громадянка України, яка використовує свою медійність та хайп для популяризації складної теми.

Не секрет, що українці не люблять читати про проблеми захисників — це викликає у них сум, депресію і почуття вини. Однак варто памʼятати, що нинішні ветерани — молоді люди, у яких попереду довге життя з одруженнями, народженнями дітей і пошуками себе у світі. І ми не можемо списати згаданого вище Максима Гладченка — кадрового військового лише тому, що під клятою Авдіївкою він втратив руку.

Якщо реклама Джозефіни Джексон приверне увагу до протезування і реабілітації — хай буде. Єдине, що це не має лишатися на рівні розмов. Мають долучатися професіонали та постійно незадоволені люди, які звикли захищати чужі права в інтернеті, але навряд чи бодай раз сходили з гостинцями в госпіталь.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
порно
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