"Люди не зрозуміють": Железняк пояснив, чому Зеленський зняв з розгляду законопроєкт про декриміналізацію порно

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі "Залізний нардеп"

Зараз у Кримінальному кодексі України діє стаття 301, яка передбачає реальні тюремні строки за зберігання та розповсюдження порнографічних матеріалів. Як підкреслив Железняк, це створює ґрунт для корупційних зловживань правоохоронців, які "шиють справи" навіть за приватні оголені фотографії.

Нардеп навів приклад вироку 2025 року, коли людину засудили на чотири роки ув’язнення лише за надсилання власних інтимних знімків. Попри те, що закон "про суспільну мораль" давно скасований, суди досі ухвалюють вироки за подібними справами.

Железняк нагадав, що ініціатива про декриміналізацію порно вже пройшла профільний комітет і отримала підтримку депутатів різних політичних сил — від лібералів до консерваторів.

Втім, документ так і не потрапив до сесійної зали. За словами нардепа, щоразу перед пленарним тижнем в Офісі президента проходить нарада, де формують перелік законопроєктів до розгляду. Саме там ініціатива блокувалася особисто Зеленським або його оточенням.

"Тож наступного разу, коли ви будете питати в коментарях: "А що з законом про порно?" - поки що статус - його заблокував президент.Його навіть не виносять на порядок денний. А український парламент - як ви знаєте, там, на жаль, не так багато суб'єктних людей, які можуть тут допомогти", - підсумував він.

Железняк наголосив, що опозиція продовжуватиме вимагати винесення законопроєкту на голосування.