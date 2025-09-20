Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті

Фільм створив Олександр Щур – сценарист відомої комедії "Я, ти, він, вона" (2018), який цього разу виступив і режисером, і сценаристом, і продюсером. Стрічка зацікавлює насамперед завдяки зірковому акторському складу: у ній зіграли як актори, так і відомі блогери, які постають у ролях самих себе. Серед них – Ольга Сумська, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, Олександр Терен, В’ячеслав Довженко, Ольга Шелбі, Alyona Alyona, Арам Арзуманян, Кенді Суперстар та Джозефіна Джексон.

Для останньої – популярної порноактриси Юлії Сенюк, яка за кордоном знімається у фільмах для дорослих під псевдонімом Джозефіна Джексон, а в Україні займається волонтерством для допомоги у реабілітації поранених бійців ЗСУ, ця роль стала дебютом на великому екрані.

Еспресо поспілкувався з нею про особливості зйомок в цьому фільмі та чи варто очікувати на "11 блогерят" в майбутньому?

фото: скрін з трейлера фільму "10 блогерят"

"Певним чином це відсилка до детективних творів Агати Крісті"

Юліє, якраз перед повномасштабною війною ти брала участь у зйомках українського серіалу, який, здається, так і не вийшов на широку публіку. Тому він не рахується і саме "10 блогерят" є твоїм дебютом в художньому кіно?

Так, саме "10 блогерят" можна вважати моїм першим художнім повнометражним фільм в якому я зіграла саму себе.

Розкажи, як ти долучилася до фільму і чим тебе зацікавив цей проєкт?

Мене запросив продюсер фільму Олександр Щур. Він мені написав. Я, звичайно, погодилася. Бо було дуже цікаво спробувати себе у зйомках повнометражного художнього кіно. До того ж мене зацікавило те, що у фільмі будуть зніматися такі відомі фігури українського шоу-бізнесу, як Ольга Сумська, Віктор Довженко, Alyona Alyona, Олександр Терен та багато інших. Та й для мене це також честь з ними співпрацювати.

Якщо без спойлерів, про що фільм? Так розумію, що це своєрідний мікс жанрів за мотивами детективних творів Агати Крісті, враховуючи назву?

Не заглиблюючись у сюжет, творці стрічки прагнули показати, скажемо, феномен хейту в Україні на тлі війни та всіх цих складних суспільних обставин. В умовах ізоляції люди дедалі частіше виливають у мережу потік невиправданої агресії, спрямованої на будь-кого й з будь-якого приводу. Саме тому до акторського складу запросили різних відомих персон, яких так чи інакше постійно піддають хейту. За сюжетом аудиторія персонажів голосує, хто стане наступною жертвою шоу… Тому так, певним чином це відсилка до детективних творів Агати Крісті.

"Для мене це став цінний і новий досвід"

під час зйомок фільму "10 блогерят", фото: надані Джозефіною Джексон

На знімальному майданчику, було багато зірок шоу-бізнесу, чи зі всіма до того була знайома? Чи було складно, чи навпаки легка атмосфера і все виходило?

Так, на знімальному майданчику дійсно було дуже багато зірок шоу-бізнесу. Але я особисто була знайома лише з Арамом Арзуманяном, бо раніше разом з ним ми знімалися в одному серіалі. А зі всіма іншими довелося знайомитися безпосередньо на знімальному майданчику. Це було не складно. Бо всі вони відкриті, світлі, приємні, веселі люди. Мені здається, що попри різну роботу, інтереси, вік, однак ми всі добре здружилися за ці два тижні, що тривали зйомки.

Можливо, були якісь курйозні моменти, що сталися під час зйомок? Що тебе найбільше здивувало і запам’яталося?

Курйозних моментів під час зйомок було чимало, але про них, мабуть, рано розповідати до прем’єри фільму. Загалом мене вразила майстерність і професіоналізм українських кінематографістів: від використаних інструментів і кінолайфхаків до організації процесу – усе це було надзвичайно цікаво й захопливо. Для мене це став цінний і новий досвід.

"Завдяки акторському складу стрічка має всі шанси стати трендовою"

під час зйомок фільму "10 блогерят", фото: надані Джозефіною Джексон

На твою думку, на скільки успішним може бути цей фільм? Яка його аудиторія і чи може у підсумку вийти ще й сиквел "11 блогерят"?

Чесно кажучи, важко прогнозувати, наскільки успішним стане цей фільм, адже я не знаю, яку саме стратегію закладено у його просування – маю на увазі розповсюдження, маркетинг і весь піар довкола. Водночас вважаю, що завдяки акторському складу стрічка має всі шанси стати трендовою та зібрати високі перегляди. Адже кожен учасник проєкту має власну, доволі численну й оригінальну аудиторію. Для старшого покоління у фільмі є зірки на кшталт Ольги Сумської чи Олексія Вертинського, яких вважають кумирами ще здавна. Молодшу аудиторію може зацікавити блогерка Кенді Суперстар, у якої величезна кількість підліткових підписників. Окремий сегмент становлять шанувальники музики Alyona Alyona. Також моя аудиторія. Тобто творці явно зібрали максимально різноплановий склад, аби охопити різні категорії глядачів. Думаю, саме така була їхня задумка, тож подивимось, яким буде результат, але переконана, що кіно здивує глядачів.

Чи буде "11 блогерят"? Не знаю, але дуже б хотілося взяти в цьому участь, якщо знову запросять до акторського складу фільму.

Які твої загальні враження від роботи над цим фільмом? Чи хочеш й надалі брати участь у створенні художніх фільмів?

під час зйомок фільму "10 блогерят", фото: надані Джозефіною Джексон

Зйомки у цьому фільмі подарували мені неймовірні, незабутні емоції та стали дуже цінним досвідом. Вперше я долучилася до настільки масштабного проєкту. Порівняти мені немає з чим, але здається, що все було організовано на високому професійному рівні. Вразив сам процес: технічні моменти, підготовка, безліч деталей у підході до зйомок. Наприклад, у порноіндустрії зазвичай немає розкадрування, тоді як тут я вперше побачила велику дошку з роздрукованими фото кожної сцени та кадру. Всі вони були підписані й по черзі закреслювалися у процесі роботи. Було видно, що все продумано до найменших дрібниць, і над цим працювала велика команда професіоналів.

У майбутньому я із задоволенням взяла б участь у подібних ігрових фільмах. Для мене будь-який акторський досвід має величезну цінність – незалежно від того, чи це буде в Україні, чи за кордоном. Хоча за межами країни, ймовірно, складніше, адже довелося б вчити сценарій іншою мовою. Водночас такий досвід у цьому плані я вже маю: у порноіндустрії мені багато разів доводилося працювати зі сценаріями англійською мовою.

"Я займаюся цим не заради грошей"

під час зйомок фільму "10 блогерят", фото: надані Джозефіною Джексон

А чи замислювалася ти над тим, щоб у майбутньому повністю перейти від зйомок у порно до роботи виключно в художньому кіно?

Ні, повністю змінювати напрям я б не хотіла. Але поєднувати обидва формати – так, це моє. Адже всі ми розуміємо: у великому кіно одразу складно досягти того рівня доходу, який я маю в порноіндустрії. Водночас художнє кіно для мене – це радше хобі, те, що приносить задоволення. Я займаюся цим не заради грошей, а задля цікавості та саморозвитку.

Читайте також: Донатити не лише на дрони, а й на протези: як зірка кіно для дорослих змінює суспільне уявлення про реабілітацію військових