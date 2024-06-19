АРМА виставило на продаж квадроцикли та баггі Медведчука
Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж два квадроцикли Bombardier та баггі Traxter екснардепа Віктора Медведчука
Про це повідомляє пресслужба Агенства.
"Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби. Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано - ПП "Тендер Онлайн", з яким Агентство уклало договір", - йдеться у повідомленні.
Наразі організатор закінчує оцінку активів, а саме двох квадроциклів марки Bombardier та баггі марки Traxter. Після цього відбудуться торги на порталі "Прозорро.Продажі".
- Напередодні АРМА розшукало активи службовця одного з органів місцевого самоврядування, який намагався перевезти через кордон України майже $1 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.95
- EUR Купівля 43.42Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе