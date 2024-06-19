АРМА виставило на продаж квадроцикли та баггі Медведчука

Про це повідомляє пресслужба Агенства.

"Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані вище транспортні засоби. Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано - ПП "Тендер Онлайн", з яким Агентство уклало договір", - йдеться у повідомленні.

Наразі організатор закінчує оцінку активів, а саме двох квадроциклів марки Bombardier та баггі марки Traxter. Після цього відбудуться торги на порталі "Прозорро.Продажі".