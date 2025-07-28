АРМА виставило на продаж судно "ANKA", яке незаконно заходило в порт окупованого Криму

Про це інформує АРМА.

Вказано, що АРМА прийняло в управління для подальшої реалізації морське судно "ANKA". Передача відбулася на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням головного управління СБУ в Криму у межах кримінального провадження, відкритого за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

"Корабель "ANKA" зухвало порушив державний кордон та зайшов до порту тимчасово окупованого Криму - з порушенням українського законодавства та міжнародно визнаного статусу півострова", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що огляд судна підтвердив, що воно перебуває у доброму технічному стані і готове до подальшого використання.

"Це дозволяє здійснити його реалізацію із максимальною вигодою для держави. Наразі міжрегіональне управління збирає усю необхідну інформацію про актив задля формування якісної конкурсної пропозиції", - додали в АРМА.