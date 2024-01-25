Арткоаліція та конфіскація активів РФ: Шмигаль провів першу розмову з прем'єром Франції Атталем
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу телефонну розмову з французьким колегою Габріелем Атталем, у якій привітав із призначенням на посаду й формуванням нового уряду
Про це очільник уряду України повідомив у телеграм.
"Розраховуємо на продовження плідної співпраці. Насамперед у військовій сфері. Вдячні за поставки додаткової партії ракет SCALP, створення "артилерійської коаліції" та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль також зазначив, що високопосадовці обговорили реалізацію реформ та євроінтеграцію:
"Атталь високо оцінив наш прогрес і запевнив, що Франція підтримує програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро".
Український прем'єр додав, що окрема увага акцентувалась на питаннях продовольчої безпеки та відновлення;
"Працюємо над конфіскацією російських активів. Разом із Францією також зацікавлені у співпраці в розмінуванні, транспортній та енергетичній сферах. Подякував Франції за вагомий внесок у всебічну підтримку України в боротьбі з російським загарбником".
- 13 січня з візитом до Києва прибув новий очільник французької дипломатії Стефан Сежурне, щоб підтвердити підтримку України в Європі. Обговорив з головою українського МЗС Кулебою та прем'єром Шмигалем допомогу Україні, оборонну співпрацю та кроки для вступу до ЄС.
- Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
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