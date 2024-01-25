Арткоаліція та конфіскація активів РФ: Шмигаль провів першу розмову з прем'єром Франції Атталем

Про це очільник уряду України повідомив у телеграм.

"Розраховуємо на продовження плідної співпраці. Насамперед у військовій сфері. Вдячні за поставки додаткової партії ракет SCALP, створення "артилерійської коаліції" та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль також зазначив, що високопосадовці обговорили реалізацію реформ та євроінтеграцію:

"Атталь високо оцінив наш прогрес і запевнив, що Франція підтримує програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро".

Український прем'єр додав, що окрема увага акцентувалась на питаннях продовольчої безпеки та відновлення;

"Працюємо над конфіскацією російських активів. Разом із Францією також зацікавлені у співпраці в розмінуванні, транспортній та енергетичній сферах. Подякував Франції за вагомий внесок у всебічну підтримку України в боротьбі з російським загарбником".