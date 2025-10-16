АТБ посіла п'яте місце у ТОП-100 приватних платників податків 2025 року

Сьогодні кожна чесно передана до бюджету гривня фактично стає опорою для війська, відіграє роль у зміцненні нашої економіки. Аналітики Delo.ua провели об'єктивну оцінку діяльності вітчизняного бізнесу з огляду на фінансовий внесок до бюджету 2024 року і першого півріччя 2025-го та склали актуальний рейтинг "ТОП-100 приватних платників податків 2025 року".

Добре знайома кожному українцю компанія АТБ цьогоріч увійшла до першої п'ятірки зазначеного рейтингу найбільших приватних платників податків країни. Демонструючи максимальну відповідальність і прозорість бізнесу, лідер вітчизняного ритейлу протягом першого півріччя 2025 року збільшив обсяг сплачених податків на 35,9%. Підприємства групи компаній АТБ сплатили 18,02 млрд грн податків і зборів (включаючи митні платежі та ЄСВ). З цієї суми до державного бюджету спрямовано 12,16 млрд грн (минулого року цей показник становив 8,68 млрд грн), місцеві бюджети отримали 3,81 млрд грн, а цільові фонди – 2,05 млрд грн.

Важливо, що така позитивна динаміка спостерігається вже багато років поспіль. Наприклад, за результатами минулого року до бюджетів усіх рівнів АТБ сплатила податків і зборів на суму 28,61 млрд грн. Цей показник більш ніж на 4 млрд грн перевищив обсяг податків, сплачених попереднього року. Навіть у перший рік повномасштабного вторгнення компанія сплатила 20,44 млрд грн податків, що становило близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу. Загальний податковий внесок АТБ до бюджетів усіх рівнів за весь час війни становить 74,11 млрд грн – чималий показник.

Це результат самовідданої роботи багатотисячної команди АТБ, довіри партнерів по бізнесу та десятків мільйонів клієнтів, а також наочний приклад незламності українського суспільства.

